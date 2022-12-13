6 yaşında evlendirilen H.K.G. hakkında konuşan AK Parti Grup Başkanvekili, olayı bir ahlaksızlık olarak nitelendirerek, mayıs ayında görülecek olan davanın erken tarihe çekilmesi gerektiğini söyledi.

Türkiye, 6 yaşında evlendirilen çocuk gelin olayını konuşuyor...

Babası Yusuf Ziya Gümülel tarafından küçük yaşta evlendirilen H.K.G., küçük yaşta cinsel istismara maruz kaldı.

Şimdilerde 24 yaşında olan H.G.K., 2020 yılında anne babası ve Kadir İstekli hakkında hukuki süreci başlattı.

2 yıl ardından ortaya çıkan olay, ülke genelinde gündem yarattı. Her kesimin konuştuğu olay hakkında, birçok fikir de ortaya atıldı.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise mayıs ayına ertelenen mahkemenin erkene çekilmesi gerektiğini vurguladı.

NTV canlı yayınında konuya ilişkin konuşan Kurtulmuş şu ifadeleri kullandı;

"Bu mesele partilerin değil 85 milyonun meselesidir"

"Büyük bir ahlaksızlık. Suçluların cezalandırılmasını temin etmek lazım. Bu mahkeme ile ilgili özel bir gizlilik kararı olmamış. Ama ne yazık ki konu şimdi ortaya çıkıyor. Sonuna kadar bu olayın takipçisi olacağız. Şunu da belirtmek gerekiyor ki, bazı çevreler bunu siyaset aracı yapmamalı. Dini değerler üzerinde yıpratmaya kalkmak doğru değil. Bu mesele partilerin değil, 85 milyonun meselesidir.

Numan Kurtulmuş'tan çocuk gelin davası öne çekilsin vurgusu VİDEO



"En yakın tarihe çekilmelidir"

Dava mümkün olduğu en yakın tarihe çekilmelidir. Örtbas söz konusuysa en ortaya çıkması lazım. Hassasiyet gereken bir konu hakkında en kısa zamanda karar verilmelidir. Sanıkların tutuksuz ya da tutuklu yargılanmasına da mahkeme karar verir."