Petrol
87.59
0.71%
Euro
19.4476
0.26%
Dolar
18.6371
0.03%
Altın
1.066
0.59%
Borsa
5081
2.07%
Bitcoin
323.793
1.27%
BTXN Coin
5.47
-0.36%
Bitexen
13ºC
İstanbul
Çok bulutlu 13 C

    Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

    AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş, 'EYT ne zaman yasalaşacak' sorusuna, konu hakkındaki çalışmaların artık sona geldiği yanıtını verdi.
    • Haber Merkezi
    • 01.12.2022 - 13:07
    • Güncelleme : 01.12.2022 - 13:14
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Numan Kurtulmuş'tan EYT açıklaması

    Türkiye'de, milyonların gözü kulağı, asgari ücret ve EYT'de...

    Merakla beklenen yeni düzenleme ile ilgili her geçen gün bir başka senaryo ortaya atılırken, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, EYT'lilerin gönüllerine su serperek, "Emekçileri enflasyona ezdirmeyeceğiz." ifadelerini kullanmıştı.

    Konuya ilişkin bir diğer açıklama ise AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş'dan geldi.

    "EYT'de son noktaya gelindi"

    CNN Türk Ankara Temsilcisi Dicle Canova'nın, "EYT ne zaman yasalaştırılacak?" sorusunu yanıtlayan Kurtulmuş, "Bu konu, uzunca bir süredir hükümetin masasında olan bir konudur. Bununla ilgili bütün teknik detayların çalışması Çalışma Bakanlığımız tarafından yapıldı. Sonuna doğru gelindi, son rötuşlar yapılacak ve kamuoyuna sunulacak.

    Meclis takvimiyle de ilgili bir mesele. Cumhurbaşkanımız kamuoyuna açıklayacaktır. Önemli bir konu olduğunu biliyoruz. Artık son noktaya doğru gelindi." ifadelerini kullandı.

    Numan Kurtulmuş tan EYT açıklaması #1


    2023 askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 yılı askerlik celp tarihleri!
    Gündem

    2023 askerlik yerleri açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte 2023 yılı askerlik celp tarihleri!

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!
    Advertorial

    Bulduğu sıradışı kazanç yöntemi ile milyoner oldu!

    Antalya'da zihinsel engelli adamın ölümünde 2 sanığa müebbet
    3. Sayfa

    Antalya'da zihinsel engelli adamın ölümünde 2 sanığa müebbet

    Görüş Bildir