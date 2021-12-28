Numan Kurtulmuş'tan İmamoğlu'na: İçi rahat olsun

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, İBB'de ya da şirketlerinde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı olduğu iddiası olan bazı isimlerle ilgili teftiş yapılacağını söyledi.

AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Habertürk TV canlı yayınında gazeteci Mehmet Akif Ersoy'un gündeme ilişkin sorularını cevapladı.

''BU İSİMLERLE İLGİLİ TEFTİŞ YAPILACAKTIR''

İstanbul Büyükşehir Belediyesindeki (İBB) teftişin sorulması üzerine Kurtulmuş, "Burada Büyükşehir Belediye Başkanı ya da Büyükşehir Belediye Başkanlığına açılmış bir soruşturma söz konusu değildir. Büyükşehir'de ya da şirketlerinde çalışan terör örgütleriyle irtibatlı, iltisaklı olduğu iddiası olan bazı isimlerin tespit edildiği söyleniyor. Ve bu isimlerle ilgili bir tahkikat, bir teftiş yapılacaktır.

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''BELEDİYE BAŞKANININ ŞAHSIYLA İLGİLİ BİR SORUŞTURMA DEĞİLDİR''



Yoksa bu kurumsal anlamda belediyenin ya da belediye başkanının şahsıyla ilgili bir soruşturma değildir. Bir kere bunu böyle görmemek lazım. Devletin, ister belediye olsun, ister diğer kamu kurum, kuruluşları olsun, burada çalışan vatandaşlarımızın devlete sadakat prensibi içerisinde çalışması bütün demokratik devletlerde aranan bir koşuldur. Yani hem devletin, kamunun kurum ve kuruluşlarında çalışacak ama Türkiye'de devleti yıkmaya çalışan ya da rejimi değiştirmeye çalışan bir takım terör gruplarıyla irtibatlı, iltisaklı olacak. Bunu dünyanın hiçbir demokratik ülkesi kabul etmez." değerlendirmesinde bulundu.

İMAMOĞLU'NA SESLENDİ: ENDİŞE EDECEK BİR DURUM YOK

İBB Başkanına seslenerek endişe edilecek bir durum olmadığını dile getiren Kurtulmuş, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı'na da buradan sesleniyorum. Endişe etmeye gerek yok. Eğer burada çalışanlar içerisinde gerçekten terörle ilgili isimler varsa bunları ortaya çıkarmak tabii ki hükümetin vazifesidir. Hükümet de bu vazifesini yapmak üzere. Nasıl yapacak? Bir teftiş mekanizmasını kullanarak ve tek tek her bir dosyayla ilgili kimse bu isimler, bunlarla ilgili gerekli incelemelerini yaparak bir karara varacak. Bunu tekraren söylüyorum, İBB ile ya da başkanıyla ilgili bir soruşturma meselesi değildir." diye konuştu.