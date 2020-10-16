Numara komşusu ne demek? Numara komşusu nasıl bulunur? 'Numara komşum' akımı nedir?

Numara komşusu ne demek? Numara komşusu nasıl bulunur? 'Numara komşum' akımı nedir?

Sosyal medyada trend olan 'Numara komşusu' akımı merak ediliyor. Numara komşusu nedir, nasıl bulunur?

Her geçen gün değişen trendler, challange ve akımlara bir yenisi daha eklendi. Sosyal medya platformları üzerinden kullanıcıarın 'Numara Komşu'larıyla mesajlaşmalarını paylaşması trend haline geldi. Numara komşusu nedir, nasıl bulunur gibi soruların cevapları kullanıcılar tarafından araştırılıyor.

NUMARA KOMŞUSU NEDİR?

Bir sosyal medya kullanıcısının aklına tesadüfen gelen yöntemle numara komşusuna mesaj atması ve konuşması trendlere düşmüştü ve kısa sürede birçok kişi numara komşularıyla konuşmaya başladı.

Sosyal medyanın yeni akımı numara komşusu ile mesajlaşmak için numara komşusu nasıl bulunur sorusu araştırılıyor.

NUMARA KOMŞUSU NASIL BULUNUR?

Numara Komşusu’ akımında, numaranızın son rakamının bir aşağıda ya da yukarıdaki rakamıyla değiştiriliyor. Örnek vermek gerekirse, numaranız, ‘456’ ile bitiyorsa, bunu, ‘455’ ya da ‘457’ olarak yaparak numara komşusu bulunuyor.

Numaralarını değiştirerek numara komşularına mesaj atan kullanıcılar bu mesaj görüntülerini Twitter hesaplarından paylaşarak akımı başlattı. Kullanıcılardan bazıları ünlü kişilere denk geldiğini iddia etti.

Bir kullanıcı paylaştığı mesajda Numara Komşusu'nun sosyal medya fenomeni Danla Biliç olduğunu paylaştı.