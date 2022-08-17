Nureddin Nebati 9 adımlı vergi politikasını duyurdu

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, esnaftan çiftçiye kadar birçok kesimi ilgilendiren destekleri tek tek sosyal medya hesabından duyurdu.

Esnaf, işveren, tüketici ve yatırımcıya sağlanan vergi kolaylıklarına ilişkin bilgileri Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati duyurdu.

Bakan Nebati, Twitter'dan yaptığı açıklamada "Esnafımızdan işçilerimize, çiftçilerimizden yatırımcılarımıza kadar tüm kesimleri ilgilendiren vergi politikalarını hayata geçiriyoruz. Kimi zaman geniş kitleleri, kimi zaman henüz hayata geçirilmemiş işletmeleri destekliyoruz. Gece gündüz demeden gencinden yaşlısına kadar her vatandaşımıza, temel gıdadan asgari ücrete varıncaya dek, vergi boyutu ile nasıl destek olabileceğimizi hesaplıyor ve gecikmeden bu adımları atıyoruz" dedi.

Bahsi geçen 9 maddede işverene ve esnafa sağlanan vergi kolaylıkları ise şu ifadelerle açıklandı;

"1- Evden üretim yapanların beyanname verme, defter tutma ve belge düzenleme gibi zorunlulukları yok. E-ticarete konu olan ve evde imal ettikleri ürünleri satanlar da esnaf muafiyetinden yararlanabiliyor.

2- Basit usule tabi 850 bin esnafın ticari kazançlarını gelir vergisinden istisna tutuyoruz

3- Sosyal medya içerik üreticilerinin kazançlarını basit bir yöntemle vergilendiriyoruz.

4-Geçici vergi beyanname sayısını 4 yerine 3 olarak belirledik.

5- Genç girişimcilerimize 3 yıl boyunca gelir vergisi istisnası uyguluyoruz

6- Asgari ücrette gelir ve damga vergisini istisna tutuyoruz

7-İnteraktif vergi daireleri üzerinden hızlı ve uzaktan hizmet veriyoruz.

8- Çiftçilerimizin destek ödemelerinden vergi almıyoruz.

9-Yurt dışı ve yurt içi varlıkların bildirim ve beyan edilerek kayıtlara alınmasına imkan tanıyan ‘Yeni Varlık Barışı’ düzenlemesini hayata geçirdik."