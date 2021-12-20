Nureddin Nebati döviz kurundaki düşüşü yorumladı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, "Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" dedi.

Döviz kurlarında yaşanan dalgalanmayla dolar, tarihi zirvesini görerek 18 liraya kadar yükselmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kabine toplantısı ardından ekonomiye yönelik yaptığı açıklamalarla piyasaları rahatlattı.

Açıklamalar öncesinde 18 TL'den işlem gören dolar, 12 TL'ye indi.

"KAZANAN TARAF TÜRKİYE EKONOMİSİ OLACAK"

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, döviz kurundaki düşüşle ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu.

"Kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacak" diyen Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımız’ın açıkladığı muhteşem ekonomik manifesto ile dün olduğundan çok daha kararlı bir şekilde yolumuza devam ediyoruz. Kimsenin şüphesi olmasın. Yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı Türkiye Ekonomi Modeli ile kazanan taraf Türkiye ekonomisi olacaktır."