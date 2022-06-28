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    Nureddin Nebati: Döviz yerine TL ile iş yapın

    Nureddin Nebati: Döviz yerine TL ile iş yapın

    Ekonomide hayata geçirilen son adımları değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, şirketlere döviz yerine TL ile iş yapmalarını söyledi.
    • Haber Merkezi
    • 28.06.2022 - 14:59
    • Güncelleme : 28.06.2022 - 15:15
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    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ekonomide atılan adımlara ilişkin dikkat çeken açıklamalar yaptı.

    Nebati, ekonomide alınan yeni tedbirlerin hepsinin geçici olduğunu söyledi.

    "Aldığımız kararlar geçici: TL ile iş yapın diyoruz"

    Kurumlara TL ile iş yapmalarını söylediklerini belirten Nebati, "Aldığımız bütün kararlar daimi kararlar değil. Hepsi geçici. Dövizle işiniz yok, TL ile iş yapın diyoruz.” ifadelerini kullandı.

    "Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar"

    "Önemli olan bu kararların verdiği mesajlar." diyen Bakan Nebati, "Biz, piyasada ne oluyor ne bitiyor her şeyin farkındayız ve diyoruz ki; paraları alıp gidip döviz alma." ifadelerini kullandı.

    "BDDK'nın yeni kararı kur korumalı mevduata yönlendirebilecek"

    Bankacılık Denetleme ve Düzenleme Kurulu'nun yüksek şirketlere TL kredi sınırlandırılmasıyla ilgili konuşan Nebati, bu kararın şirketleri kur korumalı mevduat sistemine yönlendirebileceğini belirtti.

    Nureddin Nebati: Döviz yerine TL ile iş yapın #1

    Kabinede revizyon ve fikir ayrılığı iddialarıyla ilgili de konuştu

    Bloomberg'e değerlendirmelerde bulunan Nebati, son olarak kabinedeki revizyon ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile ters düştüğü iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Nebati, “Yok danışmanlarla kavga etmişim, yok başkasıyla ters düşmüşüm, hepsi boş dedikodu.” dedi.

    Nureddin Nebati: Döviz yerine TL ile iş yapın #2


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