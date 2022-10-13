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    Nureddin Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, ABD’nin başkenti Washington DC’de, Hindistan’ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.
    • 13.10.2022 - 20:31
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    Nureddin Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati başkanlığındaki heyet, ABD’nin başkenti Washington DC’de temaslarına devam ediyor.

    Bakan Nebati, G20 Bakanlar Toplantısı kapsamında, gelecek senenin dönem başkanı olan Hindistan’ın daveti üzerine G20 üyesi ülkelerden mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

    Küresel ekonomi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu

    İHA'nın aktardığına göre görüşmede, Hindistan döneminden beklentiler paylaşılarak, küresel ekonomi hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.

    Nureddin Nebati, G20 ülkelerinden mevkidaşlarıyla bir araya geldi #1


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