Nureddin Nebati, tartışılan sözleriyle ilgili açıklamalarda bulundu

“Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10’la çıkamıyorsunuz” sözleriyle ilgili konuşan Nureddin Nebati, ifadelerinin çarpıtılarak kendisine algı operasyonu yapıldığını söyledi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, geçtiğimiz günlerde A Haber canlı yayınına katıldı.

Nebati, sosyal medyada gündem olan "Yabancı bir bakanla konuşuyordum, bana enflasyonumuzun yüksekliğinden bahsetti. Ona ‘Ben bu enflasyonla sokağa çıkabiliyorum, siz yüzde 10’la çıkamıyorsunuz’ dedim” sözleriyle ilgili açıklama yaptı.

"Her konuyu bağlamının dışına çıkaran bir muhalefetin varlığı çok üzücü"

Hürriyet’ten Hande Fırat’a konuşan Nebati, canlı yayındaki sözlerine ilişkin şunları söyledi:

“Ülkemizde her konuyu bağlamının dışına çıkarıp çarpıtan, her çarpıtmasını da bir algı operasyonu malzemesine dönüştürmek için iştahla yarışan bir muhalefetin varlığı çok üzücü bir durum gerçekten. Oysa insanımız muhalefetten kendi orijinal projeleriyle gündeme gelmesini, böylesi çarpıtma operasyonlarından artık medet ummayı bırakmasını istiyor.

Bakan Nebati, yabancı bakanla yaptığı enflasyon muhabbetini anlattı



"Sokağa çıktığımızda insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim"

Geçen gece bir TV kanalına verdiğim röportajda milletimizle olan yakın diyaloğumdan, sokağa çıktığım zaman insanımızın gösterdiği ilgiden bahsettim. Çok açık bir şekilde diyorum ki insanımız Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğindeki AK Parti iktidarının Türkiye’de çözümün gerçek adresi olduğunu biliyor.





"Birkaç cümlem üzerinden algı operasyonuyla peşime düşüldü"

Vatandaşımız ülkemiz için nasıl mücadeleler içinde olduğumuzun tamamen farkında. Bizim kendisini dinleyip anlayacağımızdan ve yaşadığı soruna kalıcı bir çözüm getirmek için tüm gayreti göstereceğimizden şüphesi yok. Bu yüzden ne zaman sokağa çıksam insanımızın sıcak ilgisiyle karşılaşıyorum. Gelip dertlerini aktarıyor, düşüncelerini paylaşıyorlar. Zaten AK Parti kurulduğu günden bu yana milletimizle hemhal olmuş, bizzat milletimizin bağrından çıkıp buralara gelmiş bir partidir. Bunu herkes bilir: Türkiye’de her koşulda milletiyle yan yana, omuz omuza yürüyen yegane partidir AK Parti. Durum buyken birileri çıkmış başını sonunu aktarmadıkları birkaç cümlem üzerinden algı operasyonu peşine düşmüş. Bir gün de çıkıp milletimizin hayrına olacak kendi orijinal ve üzerine kafa yorulmuş projelerini açıklasınlar da artık bu yalanlar yerine fikirler üzerinden bir tartışma yapabilelim.”

Bakan Nebati, yabancı bakanla yaptığı enflasyon muhabbetini anlattı