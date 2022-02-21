Nureddin Nebati, TİM Başkanı Gülle ile görüştü

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyeleri ile bir araya geldi.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nabati, TİM Başkanı İsmail Gülle ve yönetim kurulu üyeleri ile görüştü.

Bakan Nebati, görüşmeye ilişkin fotoğrafları da Twitter'daki hesabından paylaştı.

İş dünyasıyla yapılan görüşmelerin devam ettiğini belirten Nebati, kapsamlı bir istişare toplantısı yapıldığını söyledi.

GÖRÜŞMEYİ TWİTTER'DAN PAYLAŞTI

Bakan Nebati'nin görüşmeye ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Katılımcı bir anlayış ilkesiyle iş dünyasıyla olan görüşmelerimize devam ediyoruz. Yatırım, üretim, ihracat ve istihdam odaklı Türkiye Ekonomi Modelimiz başta olmak üzere son dönemde devreye aldığımız uygulamalar ve ekonomideki güncel meseleler ile ilgili kapsamlı bir istişare toplantısı gerçekleştirdik."