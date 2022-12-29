Nureddin Nebati yılın fotoğrafları oylamasına katıldı

Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nebati, oylama sonrası Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılarak fidan sahibi oldu.

Her yıl yapılan ''AA Yılın Fotoğrafları" oylaması bu yıl da gerçekleşiyor.

3 kategoride yer alan 85 fotoğraf, geçtiğimiz günlerde tüm dünyada oylamaya açıldı.

'Haber', 'yaşam' ve 'spor' kategorilerindeki fotoğraflarda, 2022'ye damga vuran olaylar yer aldı.

Yapılan oylamaya Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de katıldı.

3 fotoğrafı oyladı

İncelemeler sonucunda 3 fotoğrafı oylayan Bakan Nebati, spor kategorisinde Arife Karakum'un, Türklerin en eski ata sporlarından kökbörü etkinliğinden bir görüntüyü yansıttığı "Paylaşılamayan" isimli fotoğrafa oy verdi.

Haber kategorisinde ise İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırıda hayatını kaybeden 10 yaşındaki Leyan eş-Şair için düzenlenen cenaze töreninden bir kareyi çeken Ali Jadallah'ın "Mazlumun Ahı" isimli kareyi seçen Nebati, çevre-yaşam kategorisinde de Mustafa Hassona'nın "Masumiyet" isimli fotoğrafını seçti.

Fidan kampanyasına katıdlı

Son olarak oylamanın ardından, siteye eklenen link üzerinden Tarım ve Orman Bakanlığı Orman Genel Müdürlüğünün "Geleceğe Nefes-Türkiye Yüzyılına Nefes" kampanyasına katılan Nebati, fidan sahibi de oldu.

Bakan Nebati'nin sahiplendiği fidan Şanlıurfa'da toprakla buluşacak.

"Fidanımı memleketim Şanlıurfa’dan sahiplendim"

Konuya ilişkin sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"2022’ye veda etmeye hazırlanırken; Anadolu Ajansı’nın düzenlediği “Yılın Fotoğrafları” oylamasına katıldım ve #TürkiyeYüzyılınaNefes olacak fidanımı memleketim Şanlıurfa’dan sahiplendim. Bu kıymetli çalışmalar için Anadolu Ajansı’na ve tüm çalışanlarına teşekkür ediyorum."