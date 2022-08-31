Nureddin Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz

Nureddin Nebati: OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati açıklamasında, "Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur" dedi.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), yılın ikinci çeyreğine ait büyüme rakamını açıkladı.

Türkiye ekonomisi; nisan, mayıs ve haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte beklentilere paralel olarak yüzde 7,6 büyüme gösterdi.

Yılın ilk çeyreğindeki büyüme 7,3'tü

Türkiye ekonomisi, 2021 ikinci çeyreğinde yüzde 21,7, 2021'in tamamında ise yüzde 11 büyüme göstermişti.

Türkiye ekonomisi, 2022'nin ilk çeyreğinde ise yüzde 7,3 büyüme gerçekleştirmişti.

Nureddin Nebati'den açıklama

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıklamasının ardınan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, konuya ilişkin açıklama yaptı.

"OECD ve G20 ülkeleri içerisinde en fazla büyüyen ikinci ülkeyiz"

Bakan Nebati, Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomimiz yılın ikinci çeyreğinde yıllık bazda reel olarak ilk çeyrekteki kuvvetli büyüme performansımızın da üzerinde yüzde 7,6 büyümüştür. Böylece Türkiye, verisi açıklanan OECD ve G20 ülkeleri içerisinde yılın ikinci çeyreğinde en yüksek büyüme kaydeden ikinci ülke olmuştur.

Büyümedeki kuvvetli seyrin işgücü piyasasındaki yansımaları yılın ilk yarısında görüldü. Bu dönemde geçtiğimiz yıl sonuna kıyasla yaklaşık 900 bin kişilik ilave istihdam sağlandı ve işsizlik oranı yüzde 10,3’e düştü.

Büyümeyi ve istihdamı önceliklendiren, üretimi ve ihracatı destekleyen Türkiye Ekonomi Modeli ile elde ettiğimiz bu kazanımlar yılın kalan döneminde de sürecektir. Artık ekonomimizin alamet-i farikası dengeli, sürdürülebilir ve istihdam odaklı büyümedir."