Nureddin Nebati'den Fatma Şahin'e isot sorusu

Gaziantep ziyareti sırasında Fatma Şahin ile bir baharatçıya giren Bakan Nebati, Urfa isotunu göstererek Şahin’e, "Yani el koymuyorsunuz değil mi?" diye sordu. Bu diyalog gülümseten anlara neden oldu.

Temaslarda bulunmak üzere Gaziantep'e giden Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin ile bir araya geldi.

Kent merkezini gezen ve vatandaşlarla sohbet eden Bakan Nebati, esnaf ziyareti sırasında bir baharatçıya girdi.

Girdiği baharatçıda Fatma Şahin'e isot hakkında soru soran Bakan Nebati, herkesi gülümsetti.

Bakan Nebati'den isot sorusu

Baharatçıdaki Urfa isotunu eliyle gösteren Başkan Fatma Şahin, Bakan’ın Şanlıurfalı olmasına atıf yaparak, “Bakanım bu sizin biz beceremeyiz.” dedi.

O sırada dükkanda alışveriş yapan müşterinin Şanlıurfalı olduğunu öğrenen Bakan Nebati, Urfa isotunu göstererek “Bak bir biberimiz var ya” ifadelerini kullandı.

İHA'nın haberine göre; o sırada diyaloga dahil olarak isotun Şanlıurfa’ya özel olduğunu belirten Şahin, “Bu renk ancak size ait.” dedi.

Bakan Nebati’nin ise Şahin’e “Yani el koymuyorsunuz değil mi?” diye sorması içeridekileri gülümsetirken Başkan Şahin, “Yok yok, hiç karışamayız” diye yanıt verdi.

Gülümseten diyaloğun ardından Bakan Nebati, baharatçıda hatıra fotoğrafı çektirdi.