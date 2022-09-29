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    Nureddin Nebati'den Hazine ve Maliye Akademisi açıklaması

    Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşma yapan Bakan Nebati, reform niteliğinde bir yeniliği duyurarak, "Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisi kuruyoruz" dedi.
    • Haber Merkezi
    • 29.09.2022 - 11:30
    • Güncelleme : 29.09.2022 - 11:59
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    Nureddin Nebati'den Hazine ve Maliye Akademisi açıklaması

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İstanbul'da düzenlenen Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

    Türkiye ekonomisinin günden güne geliştiğini ifade eden Bakan Nebati, "2021'de ekonomimiz birçok ülkeden 2 kat fazla büyüdü." şeklinde konuştu.

    Türkiye Ekonomi Modeli'nin örnek olacağını vurgulayan Nureddin Nebati, reform niteliğinde bir yenilikten bahsetti.

    "Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisi kuruyoruz"

    İfadelerde, Hazine ve Maliye Akadamisi kurulacağı aktarıldı. Bakan Nebati, akademi ile ilgili şu ifadeleri kullandı;

    "Buradan size reform niteliğinde bir bilgi paylaşmak istiyorum. Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisi kuruyoruz."

    Nureddin Nebati den Hazine ve Maliye Akademisi açıklaması #1


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