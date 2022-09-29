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Nureddin Nebati'den Hazine ve Maliye Akademisi açıklaması

Nureddin Nebati'den Hazine ve Maliye Akademisi açıklaması

Ekonomik Dönüşüm ve Yeni Paradigmalar Zirvesi'nde konuşma yapan Bakan Nebati, reform niteliğinde bir yeniliği duyurarak, "Bakanlığın bünyesinde Hazine ve Maliye Akademisi kuruyoruz" dedi.