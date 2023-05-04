Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Aday olduğunuz makama uygun tavırlarda bulunun Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile İyi Partili Bilge Yılmaz'ın fotoğrafını paylaşarak algı yapan Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt gecikmedi. Bakan Nebati, Kılıçdaroğlu'na yaşına ve aday olduğu makama yönelik tavırlarda bulunması tavsiyesinde bulundu.

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14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.

Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.

Muhalefette kısır döngü sürerken bir yandan da kapalı kapılar ardından bakanlık tartışmaları yaşanmaya devam ediyor.

Ekonomi yönetimi kimde olacak tartışmaları sürüyor

Tekrardan ekonomi yönetimini ele almaya çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İyi Partili Bilge Yılmaz arasında çekişme sürüyor.

Partisinin düzenlediği mitinglerde Bilge Yılmaz'ı yanından eksik etmeyen Meral Akşener'e karşılık Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la meşhur mutfağında bir video çekmişti.

Beğenisi tepki çekti

Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde ekonomi yönetimini kime emanet edeceği merak edilirken Kılıçdaroğlu yaptığı hamle ile tepki çekti.

Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Partili bir hesabın "Nureddin Nebati mi? Bilge Yılmaz mı?" diyerek paylaştığı hakaretvari fotoğrafı beğendi.

Bakan Nebati'den yanıt gecikmedi

Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu beğenisine ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den fotoğraflı bir yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu'nun troll yaklaşımına tepki gösterdi

Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını koyan Nebati Kılıçdaroğlu'nun tavrının bir troll faaliyeti olduğunu belirtip vatandaşlara "Hangisini seçersiniz" diye sorsam yakışır mı diye tepki gösterdi.

"Sizi yaşınıza, konumunuza ve aday olduğunuz makama yakışacak tavırlara davet ediyorum"

Bakan Nureddin Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı: