Nureddin Nebati'den Kemal Kılıçdaroğlu'na yanıt: Aday olduğunuz makama uygun tavırlarda bulunun

14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere sayılı günler kaldı.
Muhalefette kavgalı adaylık sürecinden sonra CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu aday olarak ilan edildi.
Muhalefette kısır döngü sürerken bir yandan da kapalı kapılar ardından bakanlık tartışmaları yaşanmaya devam ediyor.
Ekonomi yönetimi kimde olacak tartışmaları sürüyor
Tekrardan ekonomi yönetimini ele almaya çalışan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ve İyi Partili Bilge Yılmaz arasında çekişme sürüyor.
Partisinin düzenlediği mitinglerde Bilge Yılmaz'ı yanından eksik etmeyen Meral Akşener'e karşılık Kemal Kılıçdaroğlu Ali Babacan'la meşhur mutfağında bir video çekmişti.
Beğenisi tepki çekti
Kemal Kılıçdaroğlu'nun seçimleri kazanması halinde ekonomi yönetimini kime emanet edeceği merak edilirken Kılıçdaroğlu yaptığı hamle ile tepki çekti.
Kemal Kılıçdaroğlu, İyi Partili bir hesabın "Nureddin Nebati mi? Bilge Yılmaz mı?" diyerek paylaştığı hakaretvari fotoğrafı beğendi.
Bakan Nebati'den yanıt gecikmedi
Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu beğenisine ise Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'den fotoğraflı bir yanıt geldi.
Kılıçdaroğlu'nun troll yaklaşımına tepki gösterdi
Sosyal medya hesabından Kemal Kılıçdaroğlu ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fotoğraflarını koyan Nebati Kılıçdaroğlu'nun tavrının bir troll faaliyeti olduğunu belirtip vatandaşlara "Hangisini seçersiniz" diye sorsam yakışır mı diye tepki gösterdi.
"Sizi yaşınıza, konumunuza ve aday olduğunuz makama yakışacak tavırlara davet ediyorum"
Bakan Nureddin Nebati paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Sayın @kilicdarogluk
Bu iki fotoğrafı yan yana koyup “hangisini seçersiniz” diye sorsam, bu bir troll yaklaşımı olur değil mi?
Sizi her şeyden evvel yaşınıza, konumunuza ve aday olduğunuz makama yakışacak tavırlara davet ediyorum.
Ve bir de soru sormak istiyorum: Sizler ülkeyi de sosyal medyadaki trolleriniz ve bot hesaplarınızla mı yönetmeye adaysınız, yoksa insan haklarına saygılı, demokratik bir seçim sürecinden mi yanasınız?