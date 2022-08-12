Nureddin Nebati’den Kılıçdaroğlu’na ÖTV yanıtı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun ÖTV açıklamalarına yanıt verdi. Nebati, "Şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur" dedi.

Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) konusu ülke gündeminde tartışılmaya devam ediliyor.

Konuyla ilgili bugün sosyal medya hesabından paylaşım yapan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’na Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’den yanıt geldi.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Sevgili halkım, bunların Saraydan atanma bakanı ‘biz ÖTV'yi artıracaktık, Kılıçdaroğlu konuştu’ demiş. Söz verdim, seçimden sonra ÖTV indirilecek. İkinci el fiyatına yeni araba alacaksınız. Bunların atanmışlarına gelince, her şeyleri skandal, ciddiye alınacak bir tarafları yok." dedi.

Bakan Nebati’nin Kılıçdaroğlu’na cevabı ise yine Twitter’dan oldu.

"Şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladım"

Kılıçdaroğlu'nun bir süredir piyasaları manipüle etme ve tüketici davranışlarını olumsuz etkileme gayretinde olduğuna dikkat çeken Nebati, bu durumu şaşkınlık ve üzüntüyle karşıladığını belirtti.

Kılıçdaroğlu’nun söz konusu paylaşımını alıntılayan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yok"

Ben şimdi size durumu anlatayım; ‘vergi politikaları’ belirlenirken nelere dikkate edileceği, piyasa bozucu hareketlerden nasıl kaçınılacağı ve vergilemede nasıl objektif olunacağı hususları, sizin çok iyi bildiğinizi iddia ettiğiniz vergiciliğin temel kurallarındandır. * Vergi artışı veya indirimi şeklinde planımız olsa, bunu sizin gibi ulu orta konuşup fiyatları artıracak-azaltacak ve sektörde tüketici davranışlarını bozucu şekilde yapmayız.

"Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalara hakkı yoktur"

Sayın Kemal Kılıçdaroğlu, ekonomik temelleri olmayan ve içi doldurulmamış, serbest ticareti bozucu, fiyatları manipüle eden tarzda siyasi sorumluluk anlayışına sığmayan konuşmalarınızın yıkıcı muhalefet yapmamının dışında ülkemize bir faydası yoktur. Kimsenin bu tür sorumsuz konuşmalarla, vatandaşlarımızın araç alma kararlarını yanlış yönlendirmeye hakkı yoktur. Bu tür davranışlar gerek vatandaşlara gerekse sektöre zarar verir. Kaldı ki, şu anda otomotiv sektöründe ÖTV konusu gündemimizde yoktur.

"Bizi takip etmeye devam edin"

Öte yandan Türkiye Ekonomi Modelimizin ana omurgalarından biri olan üretimde yerli ve milli projelerimizi destekliyoruz. Geçtiğimiz aylarda elektrikli otomobillerin vergisini yüzde 60'tan yüzde 10'a indirdik. * Bu kapsama giren ve 2023 yılında yollarda olacak milli markamız TOGG'u karşılamaya hazırlanıyoruz. Bizler yerli ve milli üretimin peşinden koşmaya devam edeceğiz. Bizi takip etmeye devam edin." ifadelerini kullandı.