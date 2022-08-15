Nureddin Nebati'den KKM eleştirilerine tepki

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, kur korumalı TL mevduat hesabının Milletimizin döviz yerine Türk Lirasına yatırımını teşvik eden bir yatırım aracı olduğunu belirtti.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Kur Korumalı Mevduat(KKM)'a yönelik eleştirilere yanıt verdi.

Bakan Nebati, tasarruf sahiplerinin 3'te 1'inin KKM'yi tercih ettiğini söyledi.

KKM'nin dövizde manipülasyon yapmak isteyenlerin yoluna taş koyduğunu belirtti. Kur Korumalı Mevduat'ın Türkiye ekonomisine çok önemli katkı sağladığını belirten Nebati, KKM'yi eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ettiğini söyledi.

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, ekonomimize katkı sağlayan bir enstrümandır"

Nureddin Nebati'nin konuya ilişkin ifadeleri şu şekilde:

"Kur Korumalı TL Mevduat hesabı, milletimizin tasarruflarını döviz yerine Türk Lirası’na yatırmasını teşvik eden, bu sayede ekonomimize çok önemli katkı sağlayan bir enstrümandır.

"Döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor"

Tasarruf sahiplerinin 3’te 1’i döviz yerine bu faydalı yatırım aracını tercih ediyor. Böylece hem ekonomik büyümemize katkı sağlıyor hem tasarruf ediyor hem de döviz kurlarında manipülasyon yapmak isteyen kötü niyetli güçlerin yoluna taş koyuyor.

"Haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum"

Ülkemizde enflasyonu tetikleyen aşırı kur hareketleri ile mücadelemizde vatandaşlarımızla birlik olmamızı sağlayan en önemli enstrümanlardan biri olan Kur Korumalı TL Mevduat hesabını haksızca eleştirenlerin iyi niyetinden şüphe ediyorum."