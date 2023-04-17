Nureddin Nebati'den Togg espirisi: Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe Gençlerin Togg ile ilgili sorularını cevaplayan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Togg'un çok akıllı bir araç olduğunu vurgulayarak, "Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor" esprisiyle gençleri güldürdü.

İHA

Türkiye hayallerini yaşamaya başladı...

İlk teşebbüsünden bu yana bir şekilde engellenen yerli otomobil hayali sahalarda yerini aldı.

Yerli ve milli otomobil Togg vatandaşlar tarafından büyük bir merakla takip edilirken talep eden vatandaş sayısı da her geçen gün artıyor.

Büyük merak uyandıran araçlar kabine üyelerinin makam aracı yapılırken Türkiye, bu araçlarla birebir tanıma şansına da sahip oluyor.

Bakan Nebati Mersin'de

Mersin'den AK Parti birinci sıra milletvekili adayı olarak gösterilen Hazine ve Maliye Bakanı Dr. Nurettin Nebati, seçim çalışmalarını Mersin'de sürdürüyor.

Bu çerçevede, Adnan Menderes Bulvarı sahil bandında yürüyüş yapan Bakan Nebati, sahilde vakit geçiren vatandaşlarla sohbet edip, spor yapan gençlere katıldı.

Togg soruları yöneltildi

Gençlerle bir süre sohbet eden Nebati, bazı gençlerin Togg hakkındaki sorularını da yanıtlayarak, araç hakkında bilgi verdi.

Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe

Bir gencin "Togg'a bindiğinizde nasıl hissediyorsunuz?" sorusunu cevaplayan Nebati, "Çok iyi, bir defa özgüven veriyor, çünkü Türkiye'mizin. Tamamen elektronik. Müthiş bir göstergesi var. Siri'yi tanıyor musun? Bu da Ayşe. Ayşe ne haber diyorum, iyiyim hoş geldin diyor. Bir de çok akıllı." ifadelerini kullandı.

Bakan Nebati gençlerle sohbet etti

Sahilde aileler ve çocuklarla da sohbet eden Nebati, isteyen vatandaşlarla fotoğraf çektirdi.