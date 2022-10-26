Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Riyad'da katıldığı konferansta Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan Georgiadis'e "Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarmalı" yanıtını verdi.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da gerçekleştirilen 6'ncı Gelecek Yatırım Girişimi Konferansı'na 6 binden fazla uluslararası delege katıldı.

Dün akşam 'İnsanlığa Yatırım' temasıyla düzenlenen konferansta söz alan Yunanistan Kalkınma ve Yatırım Bakanı Adonis Georgiadis, konunun dışına çıkarak Türkiye ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan açıklamalar yaptı.

Katılımcıların yatırım ve iş birliği alanlarında görüş belirttiği sırada söz alan Yunan Bakan Georgiadis, konunun dışına çıkarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Yunanistan'ın egemenliğini sorgulamakta ısrar ettiği takdirde Yunanistan'ın kendini savunacağını ifade etti.

Nureddin Nebati'den Yunan Bakan'a tepki

Bugünkü oturumda söz alan Hazine Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Yunan Bakanın zirvedeki atmosfere zıt bir şekilde ikili meseleler üzerinden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef aldığını belirterek, tepki gösterdi.

Katılımcılara saygısızlık olduğunu belirtti

İkili meselelerin bu platforma getirilmesinin öncelikle ev sahibine, sonra da konferansa katılan tüm katılımcılara saygısızlık olduğunu belirten Bakan Nebati, Yunanistan'ın bu komplekslerinden kendini kurtarması gerektiğini söyledi.

Nureddin Nebati'den Türkiye'yi hedef alan Yunan Bakan'a sert tepki VİDEO

"Yunanistan bu komplekslerden kendini kurtarmalı"

Bakan Nebati, şu ifadeleri kullandı:

"Binlerce kişi burada yatırımı, iş birliğini konuşmaya geldik ancak dün Yunan Bakan'ın buradaki atmosferin tam zıttı bir şekilde ikili konular üzerinden ülkemize ve Sayın Cumhurbaşkanımıza ağır ithamlarda bulunduğunu öğrendik. İkili meselenin bu değerli platforma getirilmesi öncelikle ev sahibine, sonra buradaki tüm katılımcılara saygısızlıktır. Yunanistan bu komplekslerinden kendini kurtarmalı."