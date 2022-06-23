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    Nureddin Nebati'nin Suudi bakanlarla görüşmeleri

    Nureddin Nebati'nin Suudi bakanlarla görüşmeleri

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ın heyetiyle Ankara'ya gelen, Suudi Arabistan ticaret ve yatırım bakanları ile bir araya geldi.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 09:43
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 11:12
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    Türkiye dış politikada, Körfez ülkeleri ile yeni bir döneme girdi.

    BAE ve Suudi Arabistan ile normalleşme süreci devam ediyor...

    Bu kapsamda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın nisandaki Suudi Arabistan ziyareti sonrasında Veliaht Prens Muhammed Bin Selman, iadeiziyaret kapsamında dün Ankara'ya geldi.

    Ticaret ve yatırım bakanları ile görüştü

    Kalabalık bir heyetle Türkiye'ye gelen Bin Selman'a, Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih de ieşlik etti.

    Resmi karşılama töreninin ardından liderler, ikili ve heyetler arası görüşmeler yaptı.

    Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de iki bakan ile görüştü.

    Nebati, o anlara iliişkin görüntüleri Twitter hesabından paylaştı.

    Nureddin Nebati nin Suudi bakanlarla görüşmeleri #1

    "Verimli bir görüşme gerçekleştirdik"

    Bakan Nureddin Nebati paylaşımını, "Ülkemize resmi ziyarette bulunan Suudi Arabistan heyetinin Ticaret ve Enformasyon Bakanı Sn. Majid Abdullah Al Qasabi ve Yatırım Bakanı Sn. Khalid Bin Abdulaziz Al Falih ile bir araya geldik.

    Ülkelerimiz arasındaki ikili ticari ilişkilerin kolaylaştırılması, sürdürülebilir gelişimi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi hususlarında verimli bir görüşme gerçekleştirerek somut ortaklıklar için iletişimin artırılması konusunda mutabık kaldık." notuyla yaptı.

    Nureddin Nebati nin Suudi bakanlarla görüşmeleri #2

    Nureddin Nebati nin Suudi bakanlarla görüşmeleri #3

    Nureddin Nebati nin Suudi bakanlarla görüşmeleri #4


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