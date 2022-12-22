Nurettin Nebati'den asgari ücret mesajı

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin 8 bin 506 lira 80 kuruş olduğunu hatırlatarak, sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

Milyonlarca işçi ve işverenin beklediği haber geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2023 yılında asgari ücrete uygulanacak zammı açıkladı.

Cumhurbaşkanı, açıklamasının sonunda da 2023 yılının asgari ücretini duyurdu. Erdoğan, "Bu yılın asgari ücret rakamı 2023 yılında yüzde 54,5 artışla net 8 bin 500 lira oldu." dedi.

Konuya ilişkin her kesimden farklı açıklamalar gelirken Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de sosyal medya hesabı üzerinden açıklamalarda bulundu.

"Refah düzeylerinin iyileştirilmesi"

Bakan Nebati, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Hükümetlerimiz döneminde çalışanlarımızın alım gücünün ve refah düzeylerinin iyileştirilmesi en önemli önceliklerimizden biri olmuştur.

"Amacımız ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşımak"

2023 yılında geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesinde bir yandan 85 milyonu aşkın vatandaşımızın refahını gözetirken, diğer yandan üretim çarklarının ülke ekonomimizin potansiyelini üst seviyelere taşıyacak şekilde işlemeye devam etmesini sağlıyoruz.

"Net 8 bin 506,80 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz"



Enflasyonla mücadelemizi ve enflasyondan vatandaşlarımızın olumsuz etkilenmesini engellemeyi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz. Bu yaklaşımla, 2023 yılında geçerli olacak asgari ücreti, Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından da açıklandığı üzere net 8 bin 506,80 TL’ye yükseltmiş bulunuyoruz.

"Yüzde 54,7 artırmış olduk"



Böylece asgari ücreti geçtiğimiz ocak ayına göre yüzde 100, temmuz ayına göre ise yüzde 54,7 artırmış olduk. Vurgulamak isterim ki, bu artış Orta Vadeli Program çerçevesinde yüzde 24,9 olarak öngördüğümüz 2023 yılsonu enflasyon oranının oldukça üzerinde bir seviyeye tekabül etmektedir.

"Tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim"



Bildiğiniz üzere, 2022 yılında asgari ücretten gelir ve damga vergisi kesintisini kaldırmış ve bu uygulamayı tüm ücret gelirleri için geçerli kılmıştık. Yeni asgari ücretin başta işçilerimiz olmak üzere tüm paydaşlara hayırlı olmasını dilerim." ifadelerini kullandı.