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    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti

    Suriyeli teröristin patlattığı bomba ile Türkiye, 6 canını yitirdi. Patlama sonrası bir paylaşım yapan Nurgül Yeşilçay, saldırıyı kimin yaptığını sordu. Oyuncuya, sözlerinden dolayı tepki gösterildi.
    • Haber Merkezi
    • 15.11.2022 - 13:47
    • Güncelleme : 15.11.2022 - 13:51
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    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti

    İstanbul’un Beyoğlu ilçesi İstiklal Caddesi’ni kana bulayan saldırı, geçtiğimiz cumartesi günü yaşandı…

    Suriyeli kadın terörist, elindeki TNT adı verilen yüksek patlayıcı etkisine sahip bombayı yoğun kalabalığın olduğu yere bırakıp kaçtı.

    Bomba, 16.20 sıralarında patladı.

    6 şehit

    Hain saldırıda 4’ü olay yerinde olmak üzere 6 kişi hayatını kaybetti, 81 kişi de yaralandı.

    Yaralılardan 58’i taburcu oldu, 6’sının durumu ise ciddiyetini koruyor.

    Suriye’de özel eğitim aldı

    Kanlı eylemin emrinin Afrin’den alındığı ortaya çıkarken, bombayı patlatan kadın terörist Ahlam Albashır'in ABD’nin Suriye’nin kuzeyindeki kadın teröristleri eğitmek için kurduğu sözde akademiden eğitim aldığı belirlendi.

    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti #1

    Nurgül Yeşilçay’a tepki

    Neredeyse 5 yıldır herhangi bir şehirde terör örgütünün saldırılarına maruz kalmayan Türk halkı ise her zamanki gibi birlik beraberlik içerisinde…

    3 gündür teröre lanet yağdırılan Türkiye’de bazı kişilerin saldırıyı sorgulama şekilleri tepki çekiyor.

    Ünlü oyuncu Nurgül Yeşilçay gibi…

    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti #2

    “O terör örgütü bile yaptığı işi yaptığı zaman üstüne alıyor”

    Sosyal medya hesabı Twitter’dan patlama sonrası bir paylaşım yapan Yeşilçay, “Yalan dolan konuşmak dışında biri var mı gerçekleri söyleyecek? Kim yapmış? Ama gerçekten kim yapmış? Çoluğun çocuğun canına kim kıymış? Çünkü adını anmak istemediğim o terör örgütü bile yaptığı işi yaptığı zaman üstüne alıyor. Peki, kim yapmış?” diye yazdı.

    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti #3

    Sildi

    Yeşilçay’ın bu yaklaşımı, kullanıcılar tarafından eleştirildi.

    Oyuncu çok geçmeden bu paylaşımını sildi.

    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti #4

    Nurgül Yeşilçay’ın Taksim patlaması ile ilgili sözleri tepki çekti #5


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