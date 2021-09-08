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Nusaybin'de iki köye karantina
İlçeye bağlı Duruca ve Girmeli mahalleleri, artan vakalar nedeniyle karantinaya alındı.
- DHA
- 08.09.2021 - 09:16
- Güncelleme : 08.09.2021 - 09:40
Nusaybin İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, 7 Eylül 2021 saat 23.00 itibarıyla Girmeli ve Duruca mahallelerinin 14 gün boyunca karantinaya alındığı duyuruldu.
Karantina kararının alınmasından sonra jandarma tarafından iki mahallenin girişlerinde kontrol noktası oluşturuldu.
GİRİŞ ÇIKIŞLAR KAPATILDI
Mahallere giriş ve çıkış yapılamazken, sağlık görevlileri halkı hastalığa karşı bilgilendirerek, evlerinden dışarı çıkmamaları konusunda uyardı.
EKİPLER TEST İŞLEMLERİNE BAŞLADI
Nusaybin İlçe Sağlık Müdürlüğü'ne bağlı filyasyon ekipleri, karantiya alınan mahallerde evleri dolaşarak vatandaşlardan sürüntü aldı. Testleri pozitif çıkanlara ilaçları verildi. Ekipler, karantina boyunca mahallede takip işlemlerini sürdürecek.