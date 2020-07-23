Nusret, özel izinle Yunanistan'da

Mikonos Belediye Başkanı, Nusret'in adadaki işletmesine gelebilmesi için Başbakan Miçotakis'i arayıp özel izin aldı.

Nusret Gökçe....

Çırak olarak başladığı mesleğinde her zaman en iyisi olmak için gayret gösterdi.

İstanbul'da kendi mekanını açtı, sosyetenin değişmez adresi oldu.

Buradaki başarısı, onu dünyaya açılmaya sürükledi.

TÜRKİYE'NİN DÜNYA MARKASI

Amerika'da, Dubai'de ve Yunan adası Mikonos'ta mekanlar açtı, diğer ülkelerde de yeni mekanlar için çalışmaların talimatını verdi.

Dünyaca ünlü yıldızlarla dost olan Nusret, Türkiye'nin tanıtılmasında da büyük rol oynuyor.

Mekan açtığı bölgelerin ekonomisini canlandıran Nusret, Yunanistan'da da oldukça sevilen bir isim haline geldi.

Öyle ki; koronavirüs nedeniyle Türkiye ile Yunanistan arasındaki kapıların kapalı olmasına rağmen Nusret Mikonos'a özel izinle ayak bastı.

Nusret'in adaya gidebilmesinde Mikonos Belediye Başkanı büyük rol oynadı.

BAŞBAKAN'DAN ÖZEL İZİN

Nusret'in mekanda olduğu günlerde ada ekonomisinin hareketlendiğinin farkına varan Mikonos Belediye Başkanı, Yunanistan Başbakanı Miçoktakis'i arayarak Nusret için özel izin aldı.

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök'ün yazısına göre; Yunan hükümetinin izin vermesinin ardından Nusret Gökçe Mikonas'a gitti.

Nusret arabayla yarıştı VİDEO