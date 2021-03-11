ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranı

20 Şubat'ta düzenlenen Özel Güvenlik sınavının soru ve cevapları 23 Şubat'ta yayımlanmıştı. Binlerce aday, sonuçların açıklanacağı tarihi araştırıyor. Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı?

90. Dönem Temel Eğitim ve 66. Yenileme Eğitimi Özel Güvenlik sınav sonuçları için geri sayım devam ediyor. İş hayatına özel güvenlik olarak devam etmek isteyen binlerce aday, 'ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?' sorusuna yanıt arıyor.

Peki, ÖGG sınav sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? İşte, ÖGG sınav sonuçları sorgulama ekranık

ÖGG SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

EGM’nin sınav takvimine göre, sınav sonuçları 12 Mart tarihinde yani yarın erişime açılacak.

ÖGG SINAV SONUÇLARI EGM'DE NASIL SORGULANIR?

EGM tarafından düzenlenen ÖGG sınavı, Emniyet Müdürlüğü'nün https://onlineislemler.egm.gov.tr/ isimli internet sitesi üzerinden açıklanacak. Sonuç açıklandığı andan itibaren adaylar, T.C. kimlik numarası ve güvenlik kodu ile sorgulama yapabilecek.

ÖGG SINAV SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

ÖGG SINAV SONUCU İTİRAZI NASIL YAPILIR?

Yazılı sınav sorularına veya yazılı sınav sonucuna itiraz eden adaylar, Halk Bankası Şubelerine sınav adı ve kimlik bilgilerini bildirerek 15 TL ücret yatıracaklardır.

Adaylar, ilgili banka hesabına yazılı sınav sorularına ve/veya yazılı sınav sonucuna itiraz ücretini yatırdıktan sonra Başkanlığımızın “www.egm.gov.tr/ozelguvenlik” web adresinde yer alan “Özel Güvenlik Personeli/Aday” uygulamasından kendi kullanıcı adı ve şifresi ile giriş yaparak itiraz açıklamasını belirttikten sonra adayın itiraz kaydı oluşturulmuş olacaktır.

Ayrıca banka hesabına yatırdıkları sınav itiraz ücreti dekontlarını İl Emniyet Müdürlüğü Özel Güvenlik Şube Müdürlüklerine teslim edecek ve ilgili personel adayların veri girişlerini ÖGNET’e yapacaktır.