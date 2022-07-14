ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak sorusu cevap arıyor. Özel güvenlik sınav sonuçlarının açıklanacağı tarih hakkında bilgiler netleşti.

26 Haziran 2022 tarihinde gerçekleştirilen sınavın ardından gözler sınav sonuçlarının açıklanacağı tarihe çevrildi.

Sınava giren adaylar özel güvenlik sınav sonuçları için Emniyet Genel Müdürlüğü'ne bağlı Özel Güvenlik Denetleme Başkanlığın tarafından yapılacak açıklamayı bekliyor.

ÖGG sınav sonuçları ne zaman açıklanacak?

Özel güvenlik sınav sonuçları 15 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacak.Sınav sonucuna itiraz edecek adayların yazılı sınav sonucuna itiraz etme süreci ise 18 Temmuz ve 20 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek.