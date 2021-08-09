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Öğrencilerin gözü bu haberde! AÖL kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? AÖL ek kayıt yenileme 2021..

Öğrencilerin gözü bu haberde! AÖL kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır? AÖL ek kayıt yenileme 2021..

AÖL kayıt yenileme işlemlerinin başlamasının ardından, "AÖL kayıt yenileme nereden ve nasıl yapılır?" soruları öğrenciler tarafından gündeme getirildi. Öğrenciler kayıtlara dair detayları araştırıyor.