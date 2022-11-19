Öğretmenler Kemal Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi

CHP Lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun sınava girmeyin çağrısı yaptığı öğretmenler, kariyer sınavına tam katılım sağladı.

Türkiye genelinde 81 ilde 1489 okulda 28 bin 650 salonda merkezi sistemle tek oturum şeklinde bugün düzenlenen sınav 150 dakika sürdü.

12 Aralık 2022'de sonuçları açıklanacak olan sınavda yanlışın doğruyu götürmediği 5'er seçenekli 100 soru soruldu.

Sınavda 70 ve üzeri puan alanlar başarılı sayılacak.

Sınav sonucuna göre uzman öğretmen veya başöğretmen unvanı alanlara, sertifikanın düzenlendiği tarihi takip eden ay başından itibaren unvanları için öngörülen eğitim öğretim tazminatı ödenecek ve her unvan için ayrı ayrı olmak üzere bir derece verilecek.

3 kariyer basamağı

AA'nın haberine göre; Milli Eğitim Bakanlığınca, 3 Şubat 2022 tarihli 7354 sayılı Öğretmenlik Meslek Kanunu'na dayanılarak hazırlanan "Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği"ne göre öğretmenlik, adaylık döneminden sonra öğretmen, uzman öğretmen ve başöğretmen olmak üzere üç kariyer basamağına ayrıldı.

Öğretmenlerin yüzde 99'u eğitimlerini tamamladı

Öğretmenlik kariyer basamakları eğitimleri için 614 bin 390 öğretmen başvurdu. Bu öğretmenlerin yüzde 99'u yani 606 bin 185'i eğitimlerini tamamladı.

Uzman öğretmenliğe, bu eğitimleri tamamlayan ve yazılı sınav başvuru tarihinin son günü itibarıyla öğretmenlikte adaylık dahil en az 10 yıl hizmeti bulunan, başöğretmenliğe ise uzman öğretmenlikte en az 10 yıl hizmeti bulunan, eğitimleri tamamlamış öğretmenler başvurdu.

Sınava toplam başvuru sayısı 595 bin 598 oldu. Türkiye'de halen 75 bin 506 uzman öğretmen, 89 başöğretmen bulunuyor.

Öğretmenler Kılıçdaroğlu'nu dinlemedi

Sınava katılımın yüksek olması, Kılıçdaroğlu'nun çağrısının öğretmenler tarafından önemsenmediğini ortaya çıkardı.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 7 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, "Öğretmenlere sesleniyorum; bu saygısızlığa katlanmak zorunda değilsiniz, bu sınava girmeyin. Sizleri incitmeyecek çözümü seçimden sonra birlikte buluruz" açıklamasını yapmıştı.

Öğretmenler kariyer sınavına girdi VİDEO