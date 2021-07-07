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- Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! İl içi yer değiştirme nasıl yapılır? İşte şartlar..
Öğretmenlerin beklediği açıklama geldi! İl içi yer değiştirme nasıl yapılır? İşte şartlar..
- Haber Merkezi
- 07.07.2021 - 16:46
- Güncelleme : 07.07.2021 - 16:52
Öğretmenlerin il içi yer değiştirme isteklerine yönelik detaylı açıklama, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapıldı.
Milli Eğitim Bakanlığı'ndan yapılan açıklamanın ardından, öğretmenler başvuru şartlarını araştırmaya başladı.
Öğretmenler, başvuruda yer alan şartları taşımaları halinde il içi yer değiştirme yapabilecek.
Peki, il içi yer değiştirme nasıl yapılır? Başvuru şartları açıklandı mı? İşte detaylar..
İL İÇİ YER DEĞİŞTİRME BAŞVURULARI NE ZAMAN?
Başvurular 8-14 Temmuz tarihlerinde alınacakken, iller arası isteğe ve zorunlu çalışma yükümlülüğüne bağlı başvurular ise 29 Temmuz-2 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI
- Adaylığı kaldırılmış olmak,
- 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bulundukları eğitim kurumunda en az üç yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak,
- 652 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 4'üncü maddesi kapsamında sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken üç yıllık çalışma süresi sonunda öğretmen kadrosuna atananlar bakımından, bu bölümün 1 ve 2'nci maddesine ek olarak öğretmen kadrosuna atandıkları tarihten itibaren 31 Aralık 2021 tarihi itibarıyla bir yıllık çalışma süresini tamamlamış olmak, şartları aranacak.
NASIL BAŞVURU YAPILIR?
İl içi isteğe bağlı yer değiştirme için başvurular, “mebbis.meb.gov.tr” veya “personel.meb.gov.tr” adreslerinde yer alan "Elektronik Başvuru Formu" doldurularak yapılacak.