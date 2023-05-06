OHAL ilan edilen illerdeki bazı taşınmazların 3 aylık kira alacaklarından feragat edildi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayınlanan kararnameye göre OHAL ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların bu yılın şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.

AA

Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi'ne göre olağanüstü hal (OHAL) ilan edilen illerde bulunan ve mülkiyeti Vakıflar Genel Müdürlüğü ile mazbut vakıflara ait taşınmazların 2023 yılı şubat, mart ve nisan ayı kira alacaklarından vazgeçildi.

Bu aylara ilişkin yapılmış olan kira ödemeleri, kira sözleşmesinin sona ermesi veya devam etmesi durumuna göre iade veya mahsup işlemlerine tabi tutulacak.

Bahse konu taşınmazların kiracılarının kararnamenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde sözleşmelerinin sonlandırılmasını talep etmeleri halinde sözleşmeleri sonlandırılarak talep tarihinden itibaren bir ay içinde tahliyeleri sağlanacak.

Bu halde kiracıdan kiralananın erken geri verilmesi nedeniyle bir alacak talebinde bulunulmayacak.