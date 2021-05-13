Okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB duyurdu..

Okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı, yüz yüze eğitim başlayacak mı? MEB duyurdu..

Tam kapanma döneminin 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi nedeniyle eğitim öğretimin uzaktan mı yoksa yüz yüze mi olacağı merak konusu oldu. Peki, okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı?

29 Nisan-17 Mayıs tarihleri arasında uygulanan 17 günlük tam kapanma sürecinde, yüz yüze eğitime ara verilerek uzaktan eğitime geçildiği ve sınavların ertelendiği duyurulmuştu.

Adım adım tam kapanma uygulamasının sonuna yaklaşılırken milyonlarca öğrenci ve velinin gündeminde, tam kapanma sürecinin 17 Mayıs Pazartesi günü sona ermesi nedeniyle bu tarihte okulların açılıp açılmayacağı konusu yer aldı.

Online eğitim ile yüz yüze eğitim arasında mekik dokuyan öğrenciler, 17 günlük tam kapanma tedbirlerinden sonra ''17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı?'' sorusuna yanıt ararken, Milli Eğitim Bakanlığı bir son dakika açıklamasında bulunarak söz konusu konuya açıklık getirdi.

Peki okullar 17 Mayıs'ta açılacak mı? 17 Mayıs'ta yüz yüze eğitim başlayacak mı? İşte MEB'in açıklaması...

OKULLAR 17 MAYIS'TA AÇILIYOR MU?

Tam kapanma kararı sonrası kademeli yüz yüze eğitim de durdurulmuştu. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bayram tatili dönüşü için merakla beklenen kararını açıkladı.

Milli Eğitim Bakanlığı, 17 Mayıs Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacağını bildirdi.

Bakanlığın Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"17 Mayıs 2021 Pazartesi günü resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında uzaktan eğitim yapılacaktır. Resmi ve özel, örgün ve yaygın tüm eğitim ve öğretim kurumlarında yüz yüze eğitimin devamıyla ilgili karar, 17 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak durum değerlendirmesinin ardından kamuoyu ile paylaşılacaktır."