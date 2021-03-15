Okullar tekrar kapanacak mı? Yüz yüze eğitim ertelenecek mi?

18 milyon ilkokul, ortaokul, lise öğrencisi ve veliler gözlerini bugün yapılacak Kabine toplantısına çevirdi. Vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle okullar kapanacak mı? sorusu gündeme geldi.

Türkiye, yerinde karar uygulamasıyla birlikte normalleşme sürecinin ikinci haftasını geride bıraktı. Kontrollü normalleşme ile birlikte bazı sınıflarda yüz yüze eğitim başladı.

Yeni normalleşmeyle birlikte vaka sayısında yaşanan artış nedeniyle gözler bugün yapılacak Kabine toplantısına çevrildi. 18 milyon öğrenci ve velileri, yüz yüze eğitimin yeniden ertelenip ertelenmeyeceğini merak ediyor.

Sağlık Bakanlığı tarafından 81 il için yayımlanan risk haritası bugün güncellenecek. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) risk durumu değişen şehirlerdeki vaka sayısına göre, yeni yüz yüze eğitim kararını açıklayacak.

Peki, okullar tekrar kapanacak mı? İlkokul, ortaokul ve liselerde yüz yüze eğitim devam edecek mi? İşte detaylar..,

OKULLAR KAPANACAK MI, YÜZ YÜZE EĞİTİM ERTELENECEK Mİ?

Yeni normalleşme süreciyle birlikte vaka sayılarında yaşanan artış nedeniyle Pazartesi günü yani bugün yayımlanacak risk durumu haritası, öğrenciler tarafından merak konusu oldu.

Geçtiğimiz günlerde Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, İl Hıfzıssıhha Kurulu ve valilerin gözetiminde illere göre özel karar verilebileceğini açıklamıştı. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Yani diyelim ki yüksek riskli illerimiz var. Biliyorsunuz yerinde karar diye bir şeyden söz ediyoruz. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde yapılan toplantıda yerinde karar konusunda tüm bakanlıklara verilen görevler var. Çok yüksek riskli olan bir şehirde ilin hıfzıssıhha kurulu, sayın valilerin gözetiminde o ille ilgili özel kararlar verebilir. Yani 'Burada çok yüksek risk var, biz bu hafta sınav yapmayalım, bu hafta okulu açmayalım, açalım' diyebilir” ifadelerini kullandı.

Okulların tekrar kapanmasıyla ilgili şu an için resmi bir açıklama bulunmuyor. Bugün yapılan Kabine toplantısının ardından yüz yüze eğitim ile ilgili adımlar illerdeki risk durumuna göre atılacak.