Okullarda ikinci ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatili olacak mı?

Okullarda ikinci ara tatil var mı, ne zaman? Nisan ara tatili olacak mı?

Kademeli olarak yüz yüze eğitime geçişin ardından ikinci ara tatil olacak mı, ne zaman? sorusu öğrencilerin gündeminde yerini aldı. Peki, okullarda nisan ayında ara tatil olacak mı? İşte yanıtı...

Koronavirüs nedeniyle birçok kez değişmek zorunda kalan eğitim şartları, normalleşme süreciyle birlikte netleşmeye başladı.

İlk dönemi uzaktan eğitimle geçiren öğrenciler, kademeli olarak okullarına dönüyor.

Koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl sömestr tatiline bir de ara tatil süresi eklenmişti ve öğrencilerin yarıyıl tatili süresi artmıştı. Mart ayına gelinmesiyle birlikte birçok öğrenci, nisanda yeniden ara tatil olacak mı? sorusunu merak ediyor.

MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre tatil tarihleri belli oldu. İşte detaylar..

İKİNCİ ARA TATİL VAR MI, NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı aldığı karar doğrultusunda 15 tatil süresini uzatmıştı. 25 Ocak 2021 Pazartesi günü başlayan yarıyıl tatil süresine ikinci dönemdeki bir haftalık ara tatil süresi ile birleştirmişti. 2. dönem 15 Şubat'ta başlamıştı.

Bu nedenle ikinci dönem için nisan ara tatili yapılmaması planlanıyor.

MEB'in 81 ilin mili eğitim müdürlüklerine gönderdiği genelgeye göre 2020-2021 eğitim yılı 18 Haziran 2021 Cuma günü sona erecek.

Ancak salgının gidişatına göre yeni kararların gündeme gelmesi de söz konusu olabilir.