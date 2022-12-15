Ömer Çelik: 6’lı masada siyasi mühendislik çalışmaları yarış halinde

AK Parti Sözcüsü Çelik, bir araya gelen 6 partinin arasında yaşanan rekabete işaret etti. Çelik, muhalefetin Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ve AK Parti'ye karşı linç kampanyası yürüttüğünü söyledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, Yüksek Seçim Kurulu (YSK) üyelerine hakaret ettiği gerekçesiyle ‌2 yıl 7 ay 15 gün hapisle cezalandırılmasına karar verildi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, karar sonrası yaşanan sürece dikkati çekti.

6'lı masadaki rekabete dikkati çekti

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, "Yargı kararı sonrasında 6’lı masa içinde birden çok siyasi mühendislik çalışmasının yarış halinde olduğunu milletimiz görüyor." dedi.

"Bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullanıyorlar"

Çelik, "Yargı sürecini, 6’lı masa içinde siyaset yoluyla kabul ettiremedikleri bazı kararları birbirlerine dayatmak için kullandıklarını da herkes görüyor." diye yazdı.

"Tüm bu siyaset mühendisliği çalışmaları elbette kendilerini ilgilendirir." ifadesini kullanan Çelik, "Ancak hiçbir siyasi mühendislik arayışı için Cumhurbaşkanımızı ve partimizi hedef almalarına müsaade etmeyiz. Biz millet iradesinden başka siyasi güç tanımayanların partisiyiz!" vurgusu yaptı.

"AK Parti'nin sicilinde millet iradesi var"

"AK Parti, siyaset meydanlarının partisidir!" diyen AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şunları aktardı:

"AK Parti, millet iradesine koşulsuz bağlılığın partisidir! AK Parti, sandıktan çıkan iradenin üstünlüğüne adanmış bir siyasi partidir! AK Parti'nin sicilinde Cumhuriyet, demokrasi, millet iradesi, sandık ve hizmet siyaseti vardır!





"Muhalefet linç kampanyası yürütüyor"



Devam eden yargı süreci üzerinden muhalefetin Cumhurbaşkanımıza ve AK Partimize dönük bir linç kampanyası yürüttüğünü görüyoruz. Bu kampanyayı şiddetle kınıyoruz ve mahkûm ediyoruz!

Yargı kararlarını eleştirmek elbette siyasetçilerin ve herkesin demokratik hakkıdır. Buna karşın muhalefetin henüz kesinleşmemiş yargı sürecini tartışırken komplolar üretmesi ve bununla Cumhurbaşkanımızı ve AK Partimizi yan yana getirmeye çalışması tam bir istismar siyasetidir.

"Bozuk demokratik sicilleri ortada"



AK Parti olarak vesayetin en ağır günlerinde dahi teslim olmadığımız linç kampanyalarına şimdi asla geçit vermeyiz. AK Partimizi ürettikleri siyasi komplolarla hedef alarak yasakçı siyasetle yan yana getirmeye çalışanların bu ülke tarihindeki bozuk demokratik sicili ortadadır."



