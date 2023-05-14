Ömer Çelik Adana'da mezun olduğu okulda oy kullandı AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oyunu kullandığı okulun mezun olduğu okul olduğunu ifade etti.

AA

Büyük seçimin sonuçlarının açıklanmasına sayılı saatler geçti...

Milyonlarca vatandaş demokrasinin gereği olarak sandıklara akın etti.

Siyasi isimlerin oy kullanma manzaralarında ise renkli görüntüler kaydedildi.

Mezun olduğu okulda oy kullandı

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Adana'nın Seyhan ilçesindeki Lütfiye Kısacık İlkokuluna geldi.

1066 numaralı sandıkta oy veren Çelik, çıkışta gazetecilere, mezun olduğu ilkokulda oyunu kullandığını söyledi.

"Son kararı milletimiz verecek"

Seçimlerin ülke, millet, ülkeye umut bağlayan herkes için hayırlı olmasını dileyen Çelik, şöyle devam etti:

Türkiye'nin en büyük gücü, birikimi, kazanımı seçimleri özgürce ve şeffaf bir biçimde yapabilmesidir. Yıllar içerisinde sandık yoluyla iktidarı belirleme geleneğimiz dünya demokrasileri içerisinde iyice kurumsallaşmıştır.



Bu bakımdan Türk demokrasisi hem siyasal katılım oranının yüksekliği hem de sonuçların berrak bir şekilde ortaya çıkması bakımında son derece önemli ve kıymetli bir yere sahiptir.



Milletimizin en büyük kazanımı cumhuriyetimizin değerleri ve demokrasimizin işleyen bir demokrasi olmasıdır. Bir kere daha işleyen bir demokrasi içinde, hür, özgür, onurlu bir biçimde sandığa gidiyoruz.



Sonuç olarak bütün siyasi partiler konuştu. Herkes tezlerini büyük milletimize arz etti. Son kararı milletimiz verecek. Karar milletin olacak.

"Ülke için yıllardır ulaşılamayan bir özlem"

Çelik, Türkiye genelinde ufak tefek olaylar haricinde hiçbir sorun olmadığını, gayet güvenli bir şekilde ve ortamda seçime gidildiğini belirtti.

Bunun kıymetinin bilinmesi gerektiğini ifade eden Çelik şu şekilde konuştu: