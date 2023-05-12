Ömer Çelik, Adana'daki Millet Bahçesi açılışına Togg ile geldi AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Adana 1'inci sıra milletvekili adayı Ömer Çelik, Millet Bahçesi'nin açılışında yaptığı konuşmalarında, 14 Mayıs gününe işaret etti.

İHA

Türkiye'nin yerli ve milli otomobili Togg, seçim atmosferinde meydanlarda görücüye çıktı.

Bu süreçte Bakanlar da makam aracı olarak kullandıkları Togg'u vatandaşlarla buluştu.

Bugün ise Adana'da dikkat çeken milli otomobil, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tarafından kullanıldı.

Adana'ya kazandırılan projeye Togg ile katıldı

Doğankent Çayır Mera Millet Bahçesi töreninin açılışına katılan Çelik, buraya Togg ile geldi.

Çelik ve Togg, vatandaşlar tarafından ilgiyle karşılanarak gündem oldu. Ömer Çelik, buradaki açıklamalarında hafta sonu yapılacak seçimlerin önemine vurgu yaptı.

"Çok büyük bedeller ödedik"

Her bir oya sahip çıkacaklarını belirten Çelik, şu ifadeleri kullandı:

Allah bu karşımızdakilere fırsat vermesin. Bunların bugün böyle şirinler gibi konuştuğuna bakmayın. Birazcık strese girdikleri zaman ağızlarından neler kaçırdıklarını görüyorsunuz. Onun için bunların demokratlıklarının arkasına sakladıkları vesayet postalını iyi görün. Bu vesayet postalını Türkiye'nin başından uzaklaştırmak için çok büyük mücadele verdik. Çok büyük bedeller ödedik. Cumhurbaşkanımız bütün ömrünü bunun için feda etti. Bütün ömrünü milleti daha iyi yaşasın diye bu mücadeleyle geçirdi. Bizler de onun yol arkadaşları olarak gençliğimizden beri bu yolu yürüyoruz. Şimdi 14 Mayıs çok önemli bir tarih. Onun için hepimiz bu tarihi günde yerimizi alacağız. Sandığa gideceğiz. Bir oy Recep Tayyip Erdoğan'a, bir oy AK Parti'nin ve Cumhur İttifakı'nın adaylarına diyeceğiz.

"Onların kumpasları, bizim siyasi hareketimize sökmez"