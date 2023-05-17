Ömer Çelik: Depremzedelere saygısızlık edenler karşılarında bizi bulacak CHP’liler tarafından başlatılan depremzedelere yönelik linç kampanyasına bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik’ten geldi. Çelik, “Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar” dedi.

ensonhaber.com 14 Mayıs’ta seçime giden Türkiye, kararını verdi, “ikinci turda bu işi bitirelim” dedi… Bu bile muhalefet cephesini adeta çılgına çevirdi. Özellikle Cumhur İttifakı’na büyük teveccüh gösteren deprem bölgesi hedef alındı. Akılalmaz yöntemlere başvuran CHP’liler bir yandan hakaretler yağdırdı, diğer yandan misafirperverliğini seçim sonrası rafa kaldırdı… Hal böyle olunca da iktidar cephesinden tepkiler gecikmedi. "Karşılarında bizi bulacaklar" AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı: Depremzede vatandaşlarımıza dönük hiçbir saygısızlığa ve CHP zihniyetinin partizanca ayrımcılığına müsaade etmeyeceğiz. Saygısızlık yapanların ve partizanca davrananların karşısında bütün Türkiye vardır. Deprem bölgesindeki vatandaşlarımıza saygısızlık edenler herkesten önce karşılarında bizi bulacaklar.