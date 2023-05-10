Ömer Çelik, Gaziantep'teki saldırıyı lanetledi: Seçimler güven içinde yapılacaktır Gaziantep'te AK Parti'ye yönelik saldırıyı lanetleyen Ömer Çelik, "Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez" dedi.

DHA

Gaziantep'te dün CHP Gaziantep İl Gençlik Kolları ve meclis üyeleri ve İyi Parti Gençlik Kolları üyeleri, kentteki Sanko Park Meydanı'nda stant açan AK Parti Gaziantep Gençlik Kollarını hedef aldı.

Yaşanan arbedede, taşların ve sopaların havada uçuştuğu görüldü.

Bu sırada kalabalığın içine giren CHP Şehitkamil Meclis Üyesi Ersin Atar ise silahıyla ateş açtı.

Gaziantep'te AK Parti'ye saldırı

Olayda 4 AK Partili gencin yaralanarak hastaneye kaldırılırken, Atar'ın da gözaltına alındığı öğrenildi.

Yaşananların ardından AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten bir açıklama geldi.

Çelik, yapılan saldırıyı lanetledi.

"Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır." diyen Çelik, hiçbir provokasyonun demokrasiye zarar veremeyeceğini belirtti.

Ömer Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

"Siyasetin özgürce yapılabilmesi için siyasete ve siyasetçiye dönük her türlü şiddetin mahkum edilmesi zorunludur. Gaziantep Gençlik Kollarımıza karşı bazı CHP mensuplarının dün gerçekleştirdiği silahlı saldırıyı lanetliyoruz. Türkiye güvenli bir ülkedir ve seçimler güven içinde yapılacaktır. Hiçbir provokasyon odağı Türkiye'nin demokrasi tecrübesine zarar veremez. Gaziantep teşkilatımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz"