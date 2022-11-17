Ömer Çelik: İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz

İstiklal Caddesi'ndeki terör eylemine ilişkin paylaşım yapan AK Parti Sözcüsü Çelik, "Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir" dedi.

Türkiye, 13 Kasım'da gerçekleştirilen terör eylemine kilitlendi.

İstanbul'un en kalabalık bölgelerinden biri olan Taksim'deki İstiklal Caddesi'nde, saat 16.20 sıralarında hain teröristlerce bomba patlatıldı.

Olayda 3 aileden 6 kişi hayatını kaybederken 81 kişi de yaralandı.

Saldırının, PKK/KCK’nın Suriye kolu PYD/YPG’ye bağlı bir hücre tarafından gerçekleştirilidiği tespit edildi.

Hayatını kaybedenler için platform kuruldu

Olayın ardından turistik cadde tamamen Türk bayraklarıyla donatıldı. Saldırının gerçekleştiği noktaya ise zemini kırmızı bir platform kuruldu.

Etrafına kırmızı şeritler çekilen platform vatandaşlar tarafından ziyaret edilirken, hayatını kaybedenlerin anısına da karanfil bırakıldı.

Saldırı kınandı

Öte yandan hain saldırıya ilişkin sosyal medya kullanıcılarından da tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olaya ilişkin teröristlere birlik ve beraberlik mesajları verilerek saldırı kınandı.

"Tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de resmi hesabından, ortaya koyulan birlik ve beraberlik mesajına ilişkin paylaşım yaptı.

Çelik, şu ifadeleri kullandı: "İstanbul’da İstiklal Caddemizde gerçekleşen hain saldırı sonrası tüm vatandaşlarımızın teröre karşı birlik ve beraberlik gösterilmesi noktasında ortaya koyduğu tavır tüm dünyaya mükemmel bir mesaj vermiştir. İnsanlık düşmanı teröre karşı biriz ve beraberiz."

"Cumhuriyetimizi korumanın ilk maddesidir"

AK Parti'li Çelik, açıklamasının devamında şunları kaydetti:

"Güvenlik güçlerimiz son derece etkili çalışmalarla hızlı bir biçimde faili ve bağlantılarını tesbit edip yakalamıştır. Bu, Türkiye’nin terörle mücadeledeki gücünü ve yüksek kapasitesini bir kere daha göstermiştir.

Buna karşılık, vatandaşlarımızı temsil noktasında sorumluluğu bulunan bazı siyasi çevrelerin ve kişilerin, devletimizin kurumlarından çok şaibeli odakların yanıltıcı beyanatlarını, sözde analizlerini ve manipülatif değerlendirmelerini esas almaları son derece vahimdir.

Terör karşısında net duruş, Cumhuriyetimizi, demokrasimizi ve anayasal düzenimizi korumanın ilk maddesidir. Terör karşısında bulanık tavırlar üretenlerin ve terör eylemlerinden siyasi hesaplaşma çıkarmaya çalışanların konumu meşru değildir.

"Türkiye bir güven ülkesidir"

Kuşkusuz demokrasilerde her olayın çok yönlü değerlendirilmesi, farklı görüş ve analizlerin olması doğaldır. Ancak, teröre mazeret üreten ve güvenlik güçlerimizin terörle mücadelesini zaafa uğratmaya çalışan yaklaşımlar ve tavırlar sergilenmesi büyük bir şuursuzluktur.

Türkiye bir güven ülkesidir. Terörle mücadele konusunda milletimiz bir ve bütündür. Terörle mücadelemiz bedeli ne olursa olsun sonuna kadar sürecektir. Kaybettiğimiz canlarımıza bir kere daha rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."