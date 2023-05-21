Ömer Çelik, Mescid-i Aksa'ya baskını lanetledi AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Ulusal Güvenlik Bakanı'nın güvenlik güçleri eşliğinde Mescid-i Aksa'ya (Harem-i Şerif) baskın düzenlemesini lanetledi.

İHA

İsrail'in aşırı sağcı Ulusal Güvenlik Bakanı Itamar Ben-Gvir, işgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'ya baskın düzenledi.

Ben-Gvir, sabahın erken saatlerinde, özel korumaları ve İsrail güçlerinin yoğun koruması altında Harem-i Şerif'e girdi.

Ben-Gvir, Mescid-i Aksa’nın avlusundan yayınladığı görüntülü mesajında, “Burada ev sahibi biziz. Hamas'ın tehditlerinin hiçbir faydası olmayacak. Kudüs'ün ve tüm İsrail toprağının sahibi biziz.” ifadelerini kullandı.

"İsrail makamlarını Harem-i Şerif'in hukuki statüsüne saygılı olmaya davet ediyoruz"

Yaşananlara Dışişleri Bakanlığı'ndan tepki gelirken, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de zulüme sessiz kalmadı.

Çelik, yapılan saygısızlığı lanetledi.

AK Partili Çelik, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı: