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    Ömer Çelik: Seçim takviminde değişiklik yok

    AK Parti Sözcüsü Çelik, seçim takviminde değişiklik uygulanmayacağını, seçimlerin zamanında yapılacağını açıkladı.
    • Haber Merkezi
    • 23.08.2022 - 17:07
    • Güncelleme : 23.08.2022 - 17:25
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    Ömer Çelik: Seçim takviminde değişiklik yok

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında düzenlenen sürpriz toplantı sonrasında, AK Parti Genel Merkezi önünde açıklamalarda bulundu.

    Seçim dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunan Ömer Çelik, takvimde bir değişiklik olmayacağını belirtti.

    Ömer Çelik, "Erken seçim söz konusu değil. Seçim, zamanında yapılacak, takvimde bir değişiklik yok" ifadelerini kullandı.

    "Bu hazırlıklar gayet normal"

    Sürpriz toplantı ile ilgili konuşan Çelik, "Bir yıldan az kalmışsa seçimlere, bu hazırlıkların yapılması gayet normal" ifadelerini kullandı.

    Ömer Çelik: Seçim takviminde değişiklik yok VİDEO

    "Seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz"

    AK Parti Sözcüsü, geri kalan açıklamalarında ise şu ifadelere yer verdi.

    "Bu birimlerin çalışmalarının yanı sıra teşkilatların çalışmaları da çok önemli. Reformlar, düzenlemelerle ilgili arkadaşlarımızın görüşleri alındı. 2023'teki seçimlere yönelik Cumhur İttifakı'nın seçim beyannamesine bizim yapacağımız katkı. Bu çerçevede değerlendirildi.

    Her parti kendi içinde çalışmaları yapıp daha sonra Cumhur İttifakı'nın ortak stratejisi oluşturulmuş oluyor. Düzenli olarak seçime kadar bu toplantıları yapmaya devam edeceğiz."


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