Ömer Çelik: Teğmenlerimizin Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur

Haber Merkezi
30 Ağustos 2024 Cuma günü gerçekleşen Milli Savunma Üniversitesi Kara Harp Okulu Diploma Alma ve Sancak Devir Teslim Töreni'nde, kılıçlı yemin töreninde bazı genç teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganını atmaları tartışma yarattı.
Teğmenlerin kılıçlarını çatarak bu sloganı dile getirmesi, çeşitli tepkilere neden oldu.
Olayla ilgili AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de bir açıklamada bulundu.
"VESAYET ODAĞI GİBİ DEĞERLENDİRMEK YANLIŞTIR"
Çelik yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şe yoktur. Bunu bir vesayet odağı gibi değerlendirmek yanlıştır."
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