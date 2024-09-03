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Ömer Çelik: Teğmenlerimizin Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur

Ömer Çelik: Teğmenlerimizin Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, yeni mezun teğmenlerin "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" diye slogan atması hakkında, "Genç teğmenlerimizin mezuniyet törenlerinde ordumuzun ebedi başkomutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü anması kadar doğal bir şey yoktur." dedi.