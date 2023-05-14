ensonhaber.com

Sandıklar açılıyor, açıldıkça da gerilim artıyor...

Muhalefet cephesi oyların sayımı bile tamamlanmadan "Kemal Kılıçdaroğlu kazandı" derken, Cumhur İttifakı, "Veriler bizi gösteriyor" karşılığını veriyor.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın Anadolu Ajansı ve YSK tepkisine AK Parti Sözcüsü'nden cevap geldi.

Ömer Çelik, seçim sırasında ve sonrasında hiçbir problem yaşanmadığını söyledi.

"YSK görevlileri titizlikle çalışıyor" diyen Çelik, şöyle devam etti:

Verileri objektif şekilde aktarmaya çalışan gazeteci arkadaşlarımız ve yorumcularımıza teşekkür ediyoruz. İmamoğlu ve Yavaş, seçim sonuçları belli olmadan kazananın Kılıçdaroğlu olduğunu söylediler. Bu bilerek yapıldı. Oysa ki Cumhurbaşkanımızın açık ara önde olduğu görülüyor. Sürece saygılı olan, sonuca da saygılı olur.