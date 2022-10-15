Ömer Çelik'ten Bartın'da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama

Yaşanan maden patlamasına yönelik paylaşım yapan Çelik, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.

Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında meydana gelen patlama sonucunda onlarca ailelerin evine ateş düştü.

Facia sonucunda 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 15 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

Arama kurtarma çalışmaları devam edior

Olay yerinde AFAD'ın yanı sıra birçok ekip, arama kurtarma çalışmalarına yardım için humalı çalışma içerisinde.

Çelik'ten mesaj

Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu facia için mesajını duyaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

"Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz… Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."