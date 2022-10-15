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    Ömer Çelik'ten Bartın'da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama

    Yaşanan maden patlamasına yönelik paylaşım yapan Çelik, hayatını kaybeden işçilere Allah'tan rahmet dilerken, yaralılar için acil şifa temennisinde bulundu.
    • 15.10.2022 - 09:25
    • Güncelleme : 15.10.2022 - 10:48
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    Ömer Çelik'ten Bartın'da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama

    Bartın'ın Amasra ilçesinde, Türkiye Taşkömürü Kurumu Amasra Müessese Müdürlüğü’nde saat 18.45 sıralarında yer altında meydana gelen patlama sonucunda onlarca ailelerin evine ateş düştü.

    Facia sonucunda 28 kişinin hayatını kaybettiği belirlenirken, 15 işçi için kurtarma çalışmaları sürüyor.

    Arama kurtarma çalışmaları devam edior

    Olay yerinde AFAD'ın yanı sıra birçok ekip, arama kurtarma çalışmalarına yardım için humalı çalışma içerisinde.

    Çelik'ten mesaj

    Tüm Türkiye'nin tek yürek olduğu facia için mesajını duyaran AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik şu ifadeleri kullandı;

    "Bartın Amasra’daki maden ocağında meydana gelen patlama sebebiyle hayatını kaybeden işçilerimize Allah’tan rahmet diliyoruz… Yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz."

    Ömer Çelik ten Bartın da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama #1

    Ömer Çelik ten Bartın da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama #2

    Ömer Çelik ten Bartın da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama #3

    Ömer Çelik ten Bartın da yaşanan maden patlamasına ilişkin açıklama #4


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