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    Ömer Çelik'ten batının ırkçı yaklaşımına tepki

    Ömer Çelik 'İnsan haklarının sarışın mavi gözlü, siyah tenli diye ayrım gösterilmez' dedi.
    • Haber Merkezi
    • 02.03.2022 - 13:40
    • Güncelleme : 02.03.2022 - 13:42
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    Ömer Çelik'ten batının ırkçı yaklaşımına tepki

    AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik basın toplantısında açıklama yapıyor.

    Çelik, "Avrupa'nın Ukraynalıları kabul etmesini takdirle karşılıyoruz. Sürdürmesi gerektiğini altını çiziyoruz.

    Unutmamak gerekir ki insan hakları bir bütündür. Ukraynalılara bu kapılar açılırken öte yandan Yunanistan'ın göçmenleri ölüme iten yaklaşımları devam ediyor. Görmezden geliniyor.

    İnsan haklarının sarışın mavi gözlü, siyah tenli diye ayrım gösterilmez. Bu durumda Avrupa'da insan haklarını savunmanın anlamı kalmaz. Son derece utanç verici." ifadelerini kullandı.

    AYRINTILAR GELİYOR...


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