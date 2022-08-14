Ömer Çelik'ten Canan Kaftancıoğlu'na 'diktatör' tepkisi

AK Parti Sözcüsü Çelik, "Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar, milli iradeyi hedef alıyorlar" dedi. Çelik, CHP yönetimine çağrıda bulundu.

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı hedef almaya çalıştı.

Erdoğan'ı "diktatör" ifadeleriyle suçlamaya çalışan Kaftancıoğlu'na, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik tepki gösterdi.

"Siyasi ahlaksızlık"

Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, "Örgütlü nefret siyasetinin İstanbul temsilcilerinden biri Cumhurbaşkanımızı 'diktatör' diyerek hedef almış.

Bu siyasi ahlaksızlığı yapanlar, Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı makamına saygısızlık ediyorlar. Aynı zamanda milli iradeyi hedef alıyorlar. Demokrasi düşmanlığı budur." dedi.

"Seçim dışında neyi kastettikleri asıl niyetleridir"

Milli iradeyle kavgalı bu zihniyetin daha önce de 'erken seçimle veya başka bir şekilde' iktidarı devirmekten söz ettiğini belirten Çelik, "Demokrasi düşmanı müdahale çağrısında bulunuyordu. Seçimle iktidar değişimi nasıl olur herkes biliyor. Seçim dışında neyi kastettikleri ise asıl niyetleridir." ifadelerini kullandı.

AK Parti Sözcüsü Çelik, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Sinsi bir oyun oynuyor"

"Örgütlü nefret siyaseti, gerçek niyetini demokratik söylemin arkasına saklayarak sinsi bir oyun oynuyor. Gerçek demokrasi sınavlarında ise sürekli sınıfta kalıyorlar.

Milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanına 'diktatör' demek, demokratik siyaseti nefret siyasetinin örtüsü olarak kullananların dilidir.





"Demokratik siyasetin namusuna kastetmektir"



Cumhurbaşkanımıza muhalefet diliyle değil Yassıada diliyle hitap etmek, demokratik siyasetin namusuna kastetmektir. Yassıada Zihniyeti ile arasına mesafe koyamayanlar Cumhuriyet'ten, demokrasiden ve milli iradeden söz edemez!

CHP yönetimine çağrı

Yassıada zihniyetine yaslanarak sözde demokrat görünmeye çalışanların bu süreçlere ilkesel değil keyfi yaklaştıkları ortadadır. CHP yönetiminin, milletimizin oylarıyla seçilmiş Cumhurbaşkanımıza karşı söylenen söz hakkında net bir tavır alması gerekmektedir.

Asıl diktatörlük, milli iradeye saygısızlıktır. Partimizin kuruluş yıldönümünde bir kere daha ilan ediyoruz ki, millet egemenliğini, Cumhuriyetimizi ve demokrasimizi milli iradeye saygısızlık yapan dikta zihniyetine karşı korumaya devam edeceğiz."