Ömer Çelik'ten CHP'ye 'YAŞ' tepkisi: Açıklamalar nifak siyasetinin neticesi

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, CHP'nin YAŞ kararlarına yönelik eleştirilerine tepki göstererek, "YAŞ kararlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar tamamen nifak siyasetinin neticesidir" dedi.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, gündeme dair son gelişmelerle ilgili partisinin Adana İl Başkanlığı önünde açıklamalarda bulundu.

AK Parti'li Çelik, CHP'nin YAŞ kararlarını eleştirmesinin, bilgisizlik neticesinde yapılan değerlendirmeler olduğunu dile getirerek, şunları kaydetti:

"Yüksek Askeri Şura kararlarına dönük olarak söylenen sözlerin hiçbir geçerliliği olmadığını söylemek isterim. Bir milletvekili çıkmış Yüksek Askeri Şura kararlarında liyakat ölçüsünün kullanılmadığını, başka ölçülerin kullanıldığını ifade etmiş. CHP milletvekili bunu neye göre söylüyor, neye göre liyakat ölçüsü kullanılmamış, kendisinin kıstası nedi? Bununla ilgili ortada bir şey yok. Cumhurbaşkanı'mızın devletin başı olarak kendisine anayasa tarafından verilmiş görevler gereği çeşitli süreçlerin içerisinde bulunmasını eleştiri konusu yapıyor. ‘Birliklerden gelen liyakatle ilgili değerlendirilmeler yukarıda dikkate alınmıyor’ diye bir ifade kullanıyorlar. Sanki bu kişi bütün raporları görüyor, bütün toplantılara katılıyor gibi bir tutum ortaya koyuyor. Bütün bunların hepsi Yüksek Askeri Şura kararlarından bir bilgisizlik neticesinde yapılan değerlendirmeler.

"Birileri not vermiş, onlarda bu notu dillendiriyorlar"

Büyük bir ihtimalle de bu kararlardan rahatsız olan birileri tutmuş bunlara bir not vermiş, onlarda bu notu dillendiriyorlar. ‘Odalarında gizlice şunları yapıyorlar’ diyerek fitne, birilerini tehdit etmeye çalışıyor. Bu yine tipik CHP’den yansıyan, her vesileyle toplumun belli bir kesimini tehdit etme politikasının devam ettiğini gösteriyor. Daha sonra Milli Savunma Bakanı'mız ve Genelkurmay Başkanı'mızın liyakatini sorguluyorlar. Bunu sorgulayanların bir yetkisi yoktur, sadece spekülasyon için geleneksel olarak sık sık yaptıkları gibi orduya dönük negatif mesajlar veriyorlar."

"TSK büyük başarılara imza attı"

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Suriye'de, Doğu Akdeniz'de ve Libya'da çok büyük başarılara imza attığını vurgulayan Çelik, "Yine Azeri kardeşlerimizin 2'nci Karabağ Savaşı’nda ordumuzun verdiği desteğin ne kadar kıymetli ve stratejik olduğu bir kere daha burada görüldü. Bütün bu başarılar ortadayken tutup liyakat veya ehliyet sorgulaması yapmaya çalışmak sadece nifak sokma arayışıdır. Cumhurbaşkanı'mızın içerisinde bulunduğu süreçlerde yetkilerini kullanmasını sorgulama konusu yapmak zaten ne anayasal düzenden ne de demokratik geleneklerden haberdar olmadıklarını gösteriyor. Bunların Yüksek Askeri Şura kararlarıyla ilgili yaptıkları açıklamalar tamamen bir nifak siyasetinin neticesidir." dedi.

Suriye'ye operasyon meselesi

Operasyon hazırlığı sürecinde yapılan açıklamalara da değinen Ömer Çelik, "Suriye’de yakın zamanda Cumhurbaşkanı'mızın ‘Bir gece ansızın gelebiliriz’ mottosuyla ortaya koyduğu bir irade var. Bütün bunlar söz konusuyken sanki ordudaki diğer liyakatli komutanların engellenmesi şeklinde sunmaya çalışmak, ya da bunu ordunun düzenine negatif bir müdahale olarak adlandırmaya çalışmak saçma sapan bir şey. Hem de bunu terörle mücadele bağlamında bir operasyon hazırlığı yapılırken dile getirmek sorumsuzluktan başka bir şey değil." diye konuştu.

"Kendi kendilerine helalleşmeleri lazım"

Çelik, dönemin CHP Genel Başkan Yardımcısı Süheyl Batum’un 'Ordu kağıttan kaplanmış' sözlerini hatırlatarak, şöyle devam etti:

"Ordunun siyasete müdahale etmemesini eleştirerek, bakın etmesini değil etmemesini, yani ordu siyasete müdahale etmiyor, 'Ordu kağıttan bir kaplan' gibisinden bir açıklama yaptı. Yani siyasete müdahale etmeyen, anayasal düzene bağlı kalan, demokratik kurallara bağlı kalan bir orduyu 'Kağıttan kaplanmış' diyerek aşağılayacak kadar ileri gidiyorlar. Dolayısıyla bugünlerde 'helalleşme' adı altında yürüttükleri şeyler, asıl işledikleri bu cürümlerle kendi kendilerine helalleşmeleri lazım. Sürekli olarak askeri ve yargı vesayeti üzerinden hesaplaşmaya çalışmayı bir gelenek haline getirmişler. Bunun dozu, aralığı azalsa da bu huy değişmiyor." açıklamasında bulundu.





