Ömer Çelik'ten Erdoğan çiftinin sağlığına yönelik çirkin paylaşımlara tepki

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi'nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın koronavirüs testleri pozitif çıktı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlıklarına ilişkin çirkin söylemlerde bulunan şahıslara tepki gösterdi.

Ömer Çelik Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, Türkiye'den ve dünyanın her tarafından milyonlarca insanın koronavirüs testi pozitif çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan'ın sağlığı için iyilik dileklerini ilettiğini belirtti.

"SAĞLIKLARINA DÖNÜK ÇİRKİN YAKLAŞIMLARDA BULUNANLAR İNSANLIKTAN NASİBİNİ ALMAMIŞTIR"

Çelik, "Buna karşın insanlıktan nasibini almamış bazı kişilerin çirkin yaklaşımlarını ise lanetliyoruz. Cumhurbaşkanımızın ve Saygıdeğer Hanımefendi’nin sağlıklarına dönük çirkin yaklaşımlarda bulunanlar insanlıktan nasibini almamıştır, bunların şifa bulması da imkansızdır. İnsanlıktan nasibini almamış bu kişilere en iyi cevabı, iyilik ve sağlık dileyen milyonlar vermektedir. İnsanlıktan nasibini almamış olanları kendi kinlerine ve çirkinliklerine mahkum ediyoruz. Cumhurbaşkanımıza ve Değerli Hanımefendi’ye acil şifalar diliyoruz." dedi.