Ömer Çelik'ten Gazze'ye saldıran İsrail'e kınama İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırılara tepki gösteren AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'i kınadığını belirterek "İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir" dedi.

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İsrail, Ramazan ayında yaptığı alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi.

İsrail ordusu yaptığı duyuruda, Gazze'ye saldırılarının başladığını açıklamasının ardından uçaklar bazı hedefleri vurdu.

Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'den de tepkiler geliyor..

Gazze'ye saldırıya kınama

İsrail ordusunun saldırısını kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit ettiğini söyledi.

"Netanyahu yönetimi tehlikeli bir saldırganlık içerisinde"

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı: