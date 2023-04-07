Ömer Çelik'ten Gazze'ye saldıran İsrail'e kınama

İsrail, Ramazan ayında yaptığı alçak saldırılarına bir yenisini daha ekledi.
İsrail ordusu yaptığı duyuruda, Gazze'ye saldırılarının başladığını açıklamasının ardından uçaklar bazı hedefleri vurdu.
Yaşanan bu gelişmelerin ardından Türkiye'den de tepkiler geliyor..
Gazze'ye saldırıya kınama
İsrail ordusunun saldırısını kınayan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail'in masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit ettiğini söyledi.
"Netanyahu yönetimi tehlikeli bir saldırganlık içerisinde"
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Çelik, şu ifadeleri kullandı:
İsrail ordusunun Gazze Şeridi’ne yönelik başlattığı saldırıyı şiddetle kınıyoruz.
İsrail yönetimi, gerilimi tırmandıran adımlar atarak masum insanların hayatını ve bölge barışını tehdit etmektedir.
Netanyahu yönetimi şiddeti artıran tehlikeli bir saldırganlık içerisindedir...
Uluslararası toplum, tüm bölgeyi ateşe atan bu tehlikeli saldırganlığa karşı net bir tutum almalıdır.