Ömer Çelik'ten Kabil'deki saldırılara kınama

Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım ile Kabil'de gerçekleştirilen terör saldırılarını kınadı.

Afganistan’da ABD’nin çekilme süreci Taliban’ın ilerleyişini hızlandırdı. Başkent Kabil’e giren Taliban, yönetimi ele geçirdi. Başka ülkelere gitmek isteyen vatandaşlar, Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı’na akın etti.

26 Ağustos Perşembe günü, birçok insanın bulunduğu havalimanına yakın bölgede 2 patlama yaşandı.

Yaşanan patlamaların ardından başken Kabil’de 4 ayrı patlama daha gerçekleştirildi. Meydana gelen saldırı, 150’den fazla kişinin yaralanmasına sebep olurken, 90 kişinin yaşamını yitirmesine yol açtı.

ABD Başkanı Joe Biden, saldırının DEAŞ/Horasan grubu tarafından gerçekleştirildiğini açıkladı.

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla, onlarca kişinin ölümüne neden olan saldırıları kınadı.

"ULUSLARARASI TOPLUM AFGANİSTAN'I YALNIZ BIRAKMAMALIDIR"

Çelik, uluslararası topluma da çağrı yaptığı paylaşımında şu ifadeleri not düştü:

"Kabil’de dün gerçekleşen terör saldırısını şiddetle kınıyoruz. Ölenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz...Türkiye Afgan halkının iyiliği için çaba göstermeye devam edecek. Bu zor zamanlarda uluslararası toplum Afganistan’ı yalnız bırakmamalıdır."